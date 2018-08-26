СБУ вызвала на допрос представителя компании-владельца судна «Механик Погодин»

Представителя компании «В. Ф. Танкер», являющейся владельцем российского судна «Механик Погодин», вызвали в офис Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне «под предлогом обсуждения юридических вопросов», сообщается на сайте компании.

На встрече следователь объяснил, что представитель «В. Ф. Танкер» является свидетелем по «универсальному» уголовному делу о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную» территорию Украины, и вручил две повестки на допрос.

«Как понял из всего происходящего представитель судовладельца, он должен срочно покинуть территорию Украины», — говорится в сообщении.

10 августа в порту Херсона задержали судно «Механик Погодин», который выполнял перевозку по заказу канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Сообщалось, что танкер был заблокирован в порту на три года, поскольку финансирование его строительства осуществляла компания «ВЭБ-Лизинг», находящаяся в украинском санкционном списке.

25 августа представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе и представители руководства компании провели встречу с экипажем судна. В компании отметили, что у экипажа есть необходимые продукты питания и лекарства.