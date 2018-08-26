Посольство России назвало действия британских властей провокационными после перехвата самолета над Черным морем

Посольство России в Лондоне назвало действия властей Великобритании провокационными после того, как британские истребители поднялись в воздух на перехват российского самолета над Черным морем.

«Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В российском посольстве добавили, что действия российских вооруженных сил соответствуют международном праву и не несут угрозу Великобритании.

Ранее 23 августа британские истребители Typhoon вылетели с румынской базы из-за приближения российского противолодочного самолета-амфибии Бе-12 к воздушному пространству НАТО над Черным морем. По данным Великобритании, воздушное судно летело со стороны Крыма.

В Минобороны Великобритании отмечали, что самолеты были подняты, чтобы «противодействовать ведущему себя провокационно российскому самолету и оказать поддержку Румынии и союзникам НАТО».