Омбудсмен не подтвердил информацию об избиениях заключенных в колонии в Кемеровской области

Информация об избиении заключенных в кемеровской исправительной колонии №37 не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

По словам ее представителя, региональный омбудсмен Николай Волков вместе с представителями местной администрации опросили 200 осужденных. «Проверили условия содержания и выяснили, что факты избиения заключенных не подтвердились», — заявили в пресс-службе.

Он добавил, что при проверке Волков не нашел на территории колонии упоминаемых в СМИ заключенных. По его словам, одного из них перевели в другую колонию, а другие находятся на свободе.

Ранее о пытках в кемеровской колонии сообщила «Медуза» со ссылкой на жену заключенного Руслана Курмангалеева Оксану Хаттаурову. Она обратилась во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру области, однако ведомства не нашли нарушений в ИК.

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За последнее время в СМИ появилось множество сообщений о противоправных действия по отношению к осужденным в разных регионах России. Это произошло после публикации «Новой газетой» двух видео, на которых засвидетельствованы пытки заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова.

СК возбудил два уголовных дела, они объединены в одно производство. К настоящему моменту фигурантами дела являются 12 сотрудников колонии, почти все из них находятся в СИЗО.