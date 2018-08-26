В Архангельской области провели митинг против строительства свалки и призвали местную власть уйти в отставку

В рабочем поселке Урдома в Ленском районе Архангельской области прошел митинг против строительства полигона по хранению и переработке твердых бытовых отходов на станции Шиес. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».

«Руки прочь от Шиеса!» — под таким лозунгом прошло мероприятие. Местные жители потребовали прекращения строительства свалки. Они выразили недоверие губернатору Архангельской области Игорю Орлову и администрации и призвали местную власть уйти в отставку.

«Требуем органы местного самоуправления активизировать работу и принять необходимые меры для прекращения строительства», — заявили активисты.

Ранее местные жеители в Усть-Выми (республика Коми) провели пикет и сбор подписей против строительства объекта по переработке отходов на станции Шиес, а также против повышения пенсионного возраста и цен на бензин.

В Ленской районе Архангельской области планируют построить полигон площадью 5 тысяч гектаров, на который будут привозить твердые коммунальных отходы из Москвы. Местные жители жаловались, что строители вырубили деревья и кустарник, чтобы расчистить территорию и проложить железнодорожные пути к полигону.