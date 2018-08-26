Голодающего в спецприемнике координатора «Левого фронта» Удальцова вновь госпитализировали

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который держит голодовку, находясь в спецприемнике, госпитализировали. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на его жену Анастасию Удальцову.

Инцидент произошел в 11 утра. Подробности о состоянии здоровья оппозиционера пока неизвестны.

Ранее 19 августа на пятый день голодовки Удальцов был госпитализирован в городскую клиническую больницу №52. Члены ОНК диагностировали у него «обезвоживание». По их словам, Удальцов также жаловался на боли в почках.

Голодовку Удальцов объявил 14 августа после того, как суд приговорили его к 30 суткам административного ареста за то, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля, «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».