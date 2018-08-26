Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября

Власти Москвы отказались согласовать акцию сторонников политика Алексея Навального на проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в единый день голосования. Об этом Интерфаксу рассказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно», — заявил он.

По словам Черникова, альтернативной площадки для проведения публичного мероприятия активистам предложено не было.

Ранее 25 августа московские власти согласились рассмотреть заявку сторонников Навального, хотя днем ранее они не отказали в этом. Причиной стало то, что она была подана раньше срока.

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» за исключением депутата Натальи Поклонской.