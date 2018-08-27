Полиция назвала имя устроившего стрельбу на турнире по видеоиграм во Флориде

Стрельбу в баре во Флориде, где проходил кибертурнир по игре Madden 19, устроил 24-летний житель города Балтимор Дэвид Кац. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа Джексонвилля Майкла Уильямса.

По его словам, при атаке погибли три человека, включая нападавшего. Он покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли рядом с телами других погибших. Еще 11 человек получили ранения.

BREAKING NEWS: ATF is responding to a reported mass shooting in downtown Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/YikPvRJLRG — Breaking News Alert (@PzFeed) August 26, 2018

О произошедшем стало известно накануне вечером. Ранее сообщалось, что один из участников кибертурнира по компьютерной игре Madden 19 в баре GLHF после проигрыша отрыл огонь по своим соперникам.

Игра Madden 19 — симуляция матчей Национальной футбольной лиги, разработанная EA Sports.