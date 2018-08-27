Санкции США против России за инцидент в Солсбери вступили в силу

Новые санкции США против России, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вступили в силу. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Согласно документу, вводится запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Исключение сделали для товаров, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукции для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Напомним, Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале августа.

Вторая часть санкций будет введена в случае, если Россия за три месяца не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем, и не даст согласия на «инспекции объектов экспертами ООН». Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.