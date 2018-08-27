Правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января

Правительство приняло решение повысить с 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал он. В итоге акцизы вырастут до 11,892 тысячи и 8,258 тысячи рублей за тонну соответственно.

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС «скачка [цен на бензин] не будет», утверждает вице-премьер.

«Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он.

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Напомним, цены на бензин в России подскочили в апреле и в мае этого года: по данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, что оказалось в несколько раз выше уровня инфляции (1,6%). В конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.

Аналитики консалтинговой компании Vygon Consulting в начале августа назвали главной причиной роста цен свободное ценообразование и предложили государству заняться регулированием цен, как это происходит в Саудовской Аравии. По их рассчетам, при настоящих условиях цены на бензины АИ-92 в январе 2019 года могут вырасти с 40 до 50,5 рублей за литр.