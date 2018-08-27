Россиянам присвоят балльный кредитный рейтинг

Россиянам со следующего года начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале. Об этом «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности главы Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

С 2019 года в силу вступают поправки в закон о кредитной истории. Рассчитывать рейтинг будут автоматически на основании информации о наличии просроченных кредитов, уровня долговой загруженности, числа запросов на проверку кредитной истории и ее давности.

«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — сказал Мясников.

По словам Мясникова, система персональных рейтингов должна упростить процедуру оценки заемщиков при выдаче кредита. Сейчас кредитные истории сложно оценить, так как они достаточно объемны, сказал он.