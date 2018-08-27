«Ведомости»: Собянин сохранит московские доплаты к пенсиям

В мэрии Москвы планируют сохранить столичные доплаты пенсионерам: женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60, несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к мэрии.

Об этом должны были объявить до выборов мэра Москвы 9 сентября, но передумали: закон о повышении пенсионного возраста еще не приняли, поэтому «говорить об изменениях московского законодательства в части пенсионного обеспечения некорректно», отметил источник в департаменте экономического развития Москвы.

В пресс-службе Собянина на вопрос о продлении пенсионных льгот отвечать отказались.

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Сейчас пенсионеры, проживающие в Москве, могут претендовать на одну из двух региональных доплат к пенсии: неработающие — на социальную доплату; работающие — на компенсационную выплату. Вместе с ней пенсия должна быть на уровне городского социального стандарта, который в 2018 году был определен на уровне 17,5 тысяч рублей в месяц. В случае, если пенсионер прописан в Москве менее 10 лет, он имеет право только на доплату до городского прожиточного минимума пенсионера — 11 816 рублей в месяц на 2018 год.

«Ведомости» подсчитали, что, если власти Москвы примут решение сохранить доплаты с прежнего пенсионного возраста, с 2020 года расходы на них могут составить около четырех миллиардов рублей. По словам источника в мэрии, доплачивать придется меньше, так как из всех людей, достигших пенсионного возраста, половина продолжают работать.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.