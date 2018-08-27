В Минэкономразвития предложили разделить Россию на 14 макрорегионов

Минэкономразвития разработало стратегию, в которой предложили разделить Россию на 14 макрорегионов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что подобное деление обеспечит лучшие условия для межрегионального взаимодействия. В каждом из макрорегионов должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к транспортным коридорам Запад —Восток, Север — Юг и международным рынкам, а также как минимум один крупный центр экономического роста. Макрорегионы планируют выделять согласно устоявшимся социально-экономическим связям.

По данным «Коммерсанта», документ внесут в правительство в сентябре, а утвердить его должны в ноябре.

В настоящее время выделяют два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. Издание отмечает, что деление на макрорегионы напоминает федеральные округа, но с большим дроблением.

Против деления на макрорегионы выступил полпред российского президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. По данным «Коммерсанта», он направил вице-премьеру Виталию Мутко свои предложения по внесению изменений в проект. Он считает, что новое деление может, наоборот, нарушить уже существующие межрегиональные связи. Меняйло также предложил создать Сибирский макрорегион вместо предложенных трех (Южно-Сибирского, Енисейского и Байкальского). В Минэкономразвития «Коммерсанту» подтвердили получение письма Меняйло с предложениями и добавили, что вопрос прорабатывается.