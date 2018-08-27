Генпрокуратура отказалась от пересмотра дел ряда бизнесменов из «списка Титова»

Генпрокуратура назвала невозможным пересмотр дел в отношении нескольких людей из т.н. лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова: обвинения в их адрес часто не связаны с бизнесом. Об этом «Коммерсанту» рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Выяснилось, что в данном случае далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству», — передает газета слова Куренного.

Так, Генпрокуратура считает не связанной с предпринимательством деятельность двух фигурантов дел об аферах с недвижимостью — адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова, обвиняемого в попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы, и бывшего председателя одного из составов Московского арбитражного суда Ирины Барановой, якобы помогавшей ему в этом.

Генпрокуратура также не намерена пересматривать дела обвиняемого в продаже поддельных дипломов РУДН Виктора Ламаша, а также мурманского бизнесмена Владимира Зюзина, подозреваемого в хищении кредитов Сбербанка почти на миллиард рублей.

Напомним, бизнес-омбудсмен Борис Титов в феврале 2018 года встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После он объявил, что у него есть список предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Путин поручил силовым ведомствам выработать «согласованные решения» по всем фигурантам до 23 июня.