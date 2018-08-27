«Левада-центр»: в России произошел резкий рост ксенофобии

Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год, следует из результатов исследования, опубликованного на сайте «Левада-центра».

Больше всего респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.

Исследователи обнаружили, что негативное отношение выросло к выходцам из бывших среднеазиатских республик СССР на шесть пунктов, на один пункт — к жителям Кавказа, на девять — к украинцам и на восемь — к евреям.

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Оказалось, что 19% опрошенных поддержали идею «Россия для русских» (в 2017 году так высказались лишь 10%). Еще 40% ответивших на вопросы социологов заявили, что «позитивно» относятся к «дискриминационным» объявлениям о вакансиях или аренде квартир. Возросло число тех, кто уверен, что власти должны сдерживать приток мигрантов: с 58% до 67%.

Таким образом, социологи определили, что в России произошло «перераспределение в структуре ксенофобских настроений». По их словам, это указывает на «рост базовой, своего рода исторически обусловленной ксенофобии».

В частности, негативное отношение к цыганам чаще всего появляется при опросах европейцев, а к китайцам и вьетнамцам из-за того, что их рассматривают как конкурентов за рабочие места. В отношении представителей этих азиатских народов можно говорить о «возвращения к мифологизированной неприязни», отмечают социологи.

«Учитывая социально-политический контекст, в котором проходил опрос, можно предположить, что рост подобных ксенофобских настроений – это перенаправление раздражения россиян на «Другого», вызванное недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений», — говорится в результатах опроса социологами.

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Напомним, в России проживает около 200 национальностей. Самой многочисленной нацией являются русские (около 80% населения), татары — около 4% и украинцы — около 2%. При этом доля цыган от всего населения России составляет 0,13%, китайцев — 0,02%, вьетнамцев также 0,02%.