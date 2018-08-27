Алексея Навального арестовали на 30 суток за «Забастовку избирателей»

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за нарушение правил проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Навального отправили под арест за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», которая состоялась еще в январе этого года. В суде адвокат оппозиционера Александр Помазуев заявил, что никаких законных оснований задерживать Навального 25 августа не было, а последние процессуальные документы по делу были оформлены в феврале.

Алексей в Тверском суде pic.twitter.com/7G6XKXJygc — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 27, 2018

Напомним, Навального задержали 25 августа у подъезда его дома в рамках административного протокола от 31 января. Задержание связано с митингом в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Тогда по всей России был задержан 371 человек, почти 120 из них арестовали или оштрафовали. Административное дело в отношении Навального, которое было заведено после акции, суд вернул в полицию.

Сам политик уверен, что задержание связано с предстоящим митингом против повышения пенсионного возраста, который он и его сторонники собираются провести 9 сентября. Мэрия Москвы накануне отказалась согласовать мероприятие на Тверской улице, так как оно будет проходить в Единый день голосования, однако, по словам Навального, не предложила другой площадки, как того требует закон.