На главу Серпуховского района Александра Шестуна завели новое дело о мошенничестве
Антон Вшивцевкорреспондент
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании похищенных средств (ст. 174.1 УК), сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, Шестун, будучи главой района, занимался предпринимательской деятельностью как сам лично, так и через доверенных лиц. Через разные компании он скупал и перепродавал земельные участки, за счет чего вместе с местными предпринимателями мог заработать до 150 миллионов рублей. Это дело, как отмечает издание, как и первое, возбудили по материалам ФСБ.
Пресс-секретарь Шестуна Влада Русина подтвердила эту информацию, однако отметила, что у стороны защиты все еще нет на руках постановления о возбуждении уголовного дела.
В разговоре с «Коммерсантом» адвокаты отказались комментировать дело, однако предположили, что первое уголовное дело о превышении должностных полномочий оказалось «слабым» и содержание под стражей чиновника надо было чем-то «оправдать».
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Также 27 августа Шестун был госпитализирован из СИЗО-2 «Лефортово» в больницу СИЗО-1 «Матросская тишина» — с подобной просьбой ко ФСИН ранее обращался глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
Пресс-секретарь Шестуна рассказала, что госпитализация пришлась на 29-й день голодовки: «Адвокаты говорят, что он похудел на 20 килограммов, выглядит плохо. Помимо ухудшения здоровья из-за голодовки, у него еще хроническое заболевание обострилось: врачи в «Лефортово» зафиксировали, что он теряет сознание».
Ранее в августе суд продлил арест Шестуну до 13 ноября. Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году стоимостью около 62 миллионов рублей под строительство торговых центров.
6 августа Шестуну отказали в регистрации на выборах — территориальная избирательная комиссия признала все собранные в его поддержку подписи недействительными. Об участии в выборах вместо Шестуна заявляла его жена Юлия, однако впоследствии суд отменил ее регистрацию.
После Басманный суд Москвы арестовал имущество и счета Шестуна, а именно половину его дома, машину Mercedes и банковские счета — в том числе и зарплатный.