МИД Германии: ЕС должен реагировать на санкции США в отношении России и Китая

Европейскому союзу необходимо подготовить реакцию на санкции США, которые вводятся в отношении партнеров союза, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на ежегодной конференции руководителей германских дипломатических миссий за рубежом.

«Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию», — приводит ТАСС слова Мааса.

По его словам, что ЕС работает над развитием независимых от США институтов, в частности Европейского валютного фонда, а также созданием платежной системы, которая бы позволила сохранить деловые отношения с Ираном.

Глава МИД указал, что США является «самыми близкими партнерами» ЕС, и хотелось бы «чтобы это так и оставалось», однако Европа «нуждается в новом, сбалансированном партнерстве с США».

Маас подчеркнул, что приоритетом внешней политики Берлина остается «суверенная и сильная Европа». «Мы должны объединять силы там, где национальные государства больше не могут действовать в одиночку», — заявил министр.

Напомним, с 27 августа вступили в силу санкции США в отношении России, которые введены из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Кроме того, США увеличили пошлины на сталь и алюминий для ряда стран: России, Мексики, Турции, Китая.