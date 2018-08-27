Минфину предложили обязать банки объяснять отказы в обслуживании

Минфину предложили обязать банки объяснять клиентам причины, по которым им отказывают в проведении операций или обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в Минфине готовят проект поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил предложение обязать банки сообщать клиентам о причинах отказа в рамках общественного обсуждения.

Разрабатываемые Минфином поправки к антиотмывочному закону должны избавить добросовестных клиентов банков от попадания в черный список, который Центробанк (ЦБ) ведет с июня 2017 года. «Коммерсант» отмечает, что создание этого списка создало проблемы для клиентов банков и вызвало массовые протесты. Из-за этого весной 2018 года был введен механизм двухуровневой реабилитации клиентов банков, ошибочно попавших в список. Согласно ей, клиент может оправдаться перед банком, а если у него не получится это сделать — обратиться в межведомственную комиссию.

Как сообщил «Коммерсанту» заместитель главы НСФР Александр Наумов, для банка отказ провоцирует риски, которыми кредитные организации стараются управлять. В этих случаях они побуждают клиента менять характер совершаемых операций или закрывать счет. «Сейчас отсутствует прозрачная картина принятия такого решения, из-за невозможности детально объяснить клиенту причины банки просто ссылаются на нормы закона»,— сказал Наумов.

В пресс-службе Минфина «Коммерсанту» сказали, что предложения НСФР получили и что они во многом совпадают с предложениями Росфинмониторинга. Однако комментировать в министерстве законопроект не стали, так как «текст законопроекта еще разрабатывается». В Росфинмониторинге и ЦБ также сказали, что «комментарии преждевременны». Источник «Коммерсанта», близкий к Росфинмониторингу, подтвердил, что там поддерживают предложение обязать банки информировать об отказах и раскрывать причины.

В настоящее время банки могут самостоятельно решать, информировать клиентов о причинах отказа или нет.