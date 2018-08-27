В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде мусульман рохинджа

Вооруженные власти Мьянмы совершили массовое убийство мусульманской народности рохинджа, и это был геноцид. К такому выводу пришли эксперты в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране, которое опубликовал Reuters.

Эксперты посчитали, что правительство Мьянмы, в том числе госсоветник Аун Сан Су Джи, допустило пропаганду ненависти к мусульманской народности, уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях, а также не смогло защитить права меньшинств.

Составители доклада призвали ООН ввести персональные санкции в отношении тех, кто устраивал «массовые зачистки» рохинджа, а именно, к пяти генералам армии Мьянмы: им предлагается заморозить активы и запретить путешествовать.

В свою очередь, после публикации доклада Facebook заблокировал 18 учетных записей, одну учетную запись в Instagram и 52 страницы, которые связаны с военными властями Мьянмы. Доступ в Facebook запретили 20 лицам и организациям, которые назывались в докладе ООН.

Напомним, в августе 2017 года члены радикальной группировки «Араканская армия спасения рохинджа» (ARSA) напали на блокпосты полиции и армии Мьянмы. В ответ началась операция в штате Ракхайне, в результате которой из страны бежали около 615 тысяч рохинджа (примерно половина представителей этой народности в Мьянме).

Конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.

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3 сентября 2017 года у посольства Мьянмы в Москве собрались несколько сотен мусульман. Они выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме, исповедующего ислам, и подписали петицию президенту России Владимиру Путину. На следующий день уже тысячи человек вышли на улицы Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров также поддержал рохинджа.