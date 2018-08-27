Минюст вновь отказал в регистрации партии Навального «Россия будущего»

Министерство юстиции приняло решение о приостановлении регистрации партии сторонников Алексея Навального «Россия будущего». Ответ департамента Минюста по делам некоммерческих организаций политик опубликовал в своем блоге.

Министерство обосновало отказ тем, что партия предоставила не все необходимые документы. Так, ее представители якобы сдали заверенные поправки в устав партии, а не полный текст устава. Не были также предоставлены копии протоколов конференций региональных отделений о выдвижении делегатов на июльский съезд партии, где решались вопросы о внесении изменений и дополнений в устав.

Минюст обвинил сторонников Навального в предоставлении недостоверных сведений: при подаче заявок в июне они предоставили протоколы о создании в мае и июне отделений партии в 57 регионов, а при повторной подаче в августе — уже 55 региональных отделений, зарегистрированных с июня по август.

Сам политик назвал уведомление об отказе в регистрации «мега-адом» и пообещал впоследствии опубликовать комментарий юристов.

Представители «России будущего» повторно подали документы для регистрации партии в Минюст 6 августа. Предыдущую заявку партия оставляла в июне, но министерство позднее приостановило регистрацию партии, объяснив это нарушениями в уставе партии.

Политик с 2012 года неоднократно пытался зарегистрировать партию, однако каждый раз Минюст отказывал ему в этом. Предыдущая попытка в марте не увенчалась успехом, так как выбранное Навальным название «Партия прогресса» присвоила себе другая партия, которую создал бывший замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов.