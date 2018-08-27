В Красноярске активиста «Артподготовки» признали виновным по делу о массовых беспорядках

Ачинский городской суд Красноярска приговорил к трем годам и двум месяцам колонии общего режима активиста движения «Артподготовка» (признано в России экстремистским и запрещено) Романа Марьяна по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Марьяна признали виновным в приготовлении к преступлению и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 30, ч.2 ст.212 УК).

Напомним, активиста задержали 1 ноября 2017 года в городе Ачинск Красноярского края. Его сняли с поезда и доставили в СИЗО Красноярска. Марьян ехал в Москву для участия в «Русском марше» 4 ноября 2017 года.

В начале ноября 2017 года в Красноярске арестовали другого активиста «Артподготовки» Александра Зайцева по подозрению в склонении к организации массовых беспорядков (п. 1.1 ст. 212 УК). Всего в конце октября — начале ноября были арестованы не менее 14 сторонников Мальцева в разных городах России.

В марте 2018 года правозащитный центр «Мемориал» признал Марьяна политзаключенным. По мнению правозащитников, Марьяна «преследуют в связи с его активной ненасильственной оппозиционной деятельностью, чтобы запугать российскую оппозицию».

26 октября 2017 года Красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Мальцев летом 2017 года покинул Россию.