В диаспоре объяснили причину роста «антицыганских настроений», выявленных «Левада-центром»

Рост негативного отношения к цыганской диаспоре у россиян произошел из-за того, что в СМИ почти не освещают деятельность цыган, а то, что попадает в прессу, имеет негативный оттенок, и специально «раздуваются». Об этом «Говорит Москва» сказала председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр.

До этого «Левада-центр» выяснил, что россияне негативнее всего относятся к пребыванию в стране цыган. «Меня поразили эти цифры. Речь идёт о тех, кто приезжает сюда, а цыгане живут в России 500 лет. Они — не мигранты, все об этом забывают. Они граждане России», — сказала Деметр.

Представитель диаспоры добавила, что в Россию приезжает «очень мало» цыган. Деметр указала, что был период, когда приезжал поток люди с Украины, но они «все устроены, все нормально».

По ее мнению, отрицательное отношение к цыганам в России вызвано и тем, что отсутствует госструктура, которая бы «помогала вести правильную политику по отношению к цыганам».

Ранее «Левада-центр» изучил отношение россиян к национальностям. Оказалось, что за последний год в стране произошло «перераспределение в структуре ксенофобских настроений», а сами настроения усилились.

Социологи подсчитали, что больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными» (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.

При этом в России проживает около 200 национальностей. Самой многочисленной нацией являются русские (около 80% населения), татары — около 4% и украинцы — около 2%. При этом доля цыган от всего населения России составляет 0,13%, китайцев — 0,02%, вьетнамцев также 0,02%.