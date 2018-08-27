ЦБ понизил курс евро и доллара после вступления санкций США против России

Центральный банк России (ЦБ) снизил на 27 августа официальный курс доллара до 67,4 рублей (на 40 копеек) и евро до 78,2 рублей (на 18 копеек). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по этим курсам валюты, составила 72,3 рублей, что на почти 30 копеек меньше, чем 26, 25 и 24 августа.

Ранее Центральный банк России отказался от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили в Центробанке.

Ослабление рубля начало происходить в августе 2018 года на фоне новостей о новых санкциях США против России. В частности, 13 августа курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 68 рублей. В Центробанке (ЦБ) России ослабление рубля назвали «естественной реакцией» финансового рынка. После обвала рубля ЦБ приостановил закупку валюты для министерства финансов, но 21 августа сообщил о возобновлении процедуры.

Санкции США, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вступили в силу 27 августа. Согласно документу, вводится запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Исключение сделали для товаров, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукции для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.