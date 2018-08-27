В России вступил в силу приказ МВД о вознаграждениях информаторам за помощь в раскрытии преступлений

В России вступил в силу приказ, позволяющий МВД выплачивать вознаграждение гражданам за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что размер вознаграждения варьируется от нескольких тысяч рублей до трех миллионов и выше. Объявления о вознаграждении будут публиковаться на официальном сайте МВД. Решения о выплатах до 500 тысяч рублей будет принимать начальник регионального управления министерства, о вознаграждении до трех миллионов рублей— первый заместитель руководителя МВД, а о выплате больших сумм — глава министерства Владимир Колокольцев.

В случае принятия решения о выплате вознаграждения МВД будет уведомлять об этом гражданина в течение 14 дней со дня издания приказа. Вознаграждение можно будет получить и наличными, и через банковский перевод.

Выплаты смогут получить те граждане, которые помогли раскрыть преступление или задержать подозреваемых. Если таких людей несколько, то вознаграждение поделят «с учетом личного участия каждого». В приказе отмечено, что выплаты не коснутся тех, кто помог раскрыть или предотвратить готовящиеся теракты.

О соответствующем предложении МВД стало известно в декабре 2017 года. Оно содержалось в проекте приказа министерства, решение о разработке которого было принято на коллегии в ноябре 2016 года.