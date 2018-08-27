AP: российские хакеры годами пытались взломать почту Константинопольской православной церкви

Хакеры из группировки Fancy Bear, предположительно связанной с Россией, годами пытались взломать частную переписку высокопоставленных лиц Константинопольской православной церкви. Об этом сообщает Associated Press.

Так, согласно данным компании по компьютерной безопасности Secureworks, дочерней компании Dell Technologies, хакеры пытались получить доступ к электронной почте помощников главы Константинопольской церкви — патриарха Варфоломея I.

Хотя данные Secureworks говорят о том, что основные действия пришлись на 2015 и 2016 годы, Associated Press утверждает, что попытки все еще продолжаются.

Так, в октябре 2017 года десяткам служителей церкви пришло фейковое письмо якобы от новоизбранного пресс-секретаря Никоса-Йоргоса Папакристу. В письме содержлся файл с якобы предложениями в области связей с общественностью, однако при скачивании он устанавливал на компьютер пограмму для слежки. Поскольку о назначении Папакристу не было объявлено, представители церкви заявили изданию, что письмо мог отправить только тот, кто был к ней приближен.

Хакерскую группу Fancy Bear связывают с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (бывшее название ведомства — Главное разведывательное управление, ГРУ). Группировке вменяют причастность к большому количеству кибератак, в часности, на Бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО и французский телеканал TV5 Monde.

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Associated Press связывает хакерские атаки с действиями Украины по ограничению зависимости украинского православного сообщества от Русской православной церкви Московского патриархата.

Так, по данным агентства, уже в сентябре Константинопольская церковь может выпустить томос (указ) о предоставлении автокефалии (независимости) Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Томос будет означать их объединение, а также лишение УПЦ Московского патриархата права называться украинской.

Хотя согласно Конституции Украины, церковь и религиозные организации в стране отделены от государства, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви — с подобной просьбой за несколько дней до голосования Порошенко выступил на экстренной встрече с представителями парламентских фракций.

Представители Российской православной церкви выступают против отделения Украинской православной церкви. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнивал возможное получение ей автокефалии с расколом Католической и Православной церквей в 1054 году, а его заместитель Николай Балашов называл его «отчаянной попыткой удержать ускользающую власть», проводимой «самонадеянным политиком».