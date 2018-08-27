Бывшего вице-губернатора Курской области приговорили к двум годам колонии за взятку в виде гаража

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего вице-губернатора Курской области Василия Зубкова к двум годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 1,13 миллионов рублей за взятку. Об этом сообщает ТАСС.

Других двух фигурантов дела — учредителя строительной компании «Своя квартира» Александра Филимонова и бывшего заместителя начальника противопожарной службы Курской области Андрея Занина — приговорили к двум и полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Каждого из них также оштрафовали на сумму более 1 миллиона рублей. Директора компании Наталью Кретову, у которой на иждивении находится малолетний ребенок, приговорили к штрафу в полмиллиона рублей.

Напомним, Зубкова задержали в начале июня по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным Следственного комитета (СК), в 2015 году он получил взятку «в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений». Как отмечает «Коммерсант», Зубков в качестве взятки получил гараж.