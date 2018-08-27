В Японии запустили беспилотное такси

У пассажиров в Токио появилась возможность проехаться на беспилотном такси между районами Отемати и кварталом Роппонги, тестовые поездки автомобиля без водителя будут доступны до 8 сентября. Об этом сообщила газета The Мainichi.

Во время поездок, которых всего в один день будет восемь, в машине находится водитель для гарантий безопасности. Протяженность пути составляет 5,3 км, а стоимость равна приблизительно 13,5 долларам США (около 900 рублей). Оплата и вызов транспорта происходит через приложение.

«Это был такая натуральная езда, что я даже забыл, что нахожусь в автомобиле без водителя», — сказал первый проехавший в беспилотном такси пассажир Тошима Уард.

Сервис такси Hinomaru Traffic совместно с компанией ZMP, которые запустили беспилотный автомобиль, планирует предоставлять услуги на постоянной основе с 2020 года, когда в Токио начнутся Олимпийские игры. В 2018 году у компаний запланирован еще один тестовый путь: Ханеда — центр Токио — аэропорт.

Напомним, в феврале 2018 года «Яндекс» показал видео из салона своего прототипа беспилотного автомобиля, который проехал по улицам московского района Хамовники после снегопада.

Поездка прошла в автоматическом режиме, но в водительском кресле находился пилот-испытатель. Испытания проводятся именно зимой, потому что «у поездок в холодное время года есть свои особенности».

Первой в России успехами в этой области поделилась компания Cognitive Technologies. В феврале 2015 года она совместно с «КАМАЗом» разрабатывала проект беспилотного грузовика. И в том же году машина с интеллектуальной начинкой прошла предполигонные испытания в Набережных Челнах, а потом и на закрытом полигоне в Ногинске.

Кроме того, в 2017 году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге специалисты НАМИ продемонстрировали прототип беспилотного автобуса «Шатл».

При этом в России законодательно не регулируется вопрос о езде прототипов беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, что, по словам, специалистов, тормозит развитие этой отрасли в России.