Студенты и преподаватели МГУ не смогут влиять на устав вуза

Студенты и преподаватели Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) не смогут вносить изменения в устав университета и принимать этот документ. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно документу, изменился пункт 9 устава университета, из которого убрали слова о том, что изменения устава МГУ «принимаются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Московского университета и обучающихся в Московском университете». Также убрали подпункт «а» пункта 146, в котором говорилось, что конференция, состоящая из научно-педагогических работников, студентов, аспирантов и докторантов университета принимает его устав и вносимые в документ изменения. Таким образом, менять устав сможет только ученый совет вуза, а утверждать их будет правительство.

Постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

С 2009 года МГУ и СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) имеют особый статус. Их учредителем является правительство, оно же утверждает уставы обоих университетов. Ректоров этих вузов назначает и освобождает от должности президент России.

Напомним, некоторые студенты и сотрудники МГУ выступали против строительства фан-зоны рядом с Главным зданием университета к чемпионату мира по футболу-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, и проведения Фестиваля болельщиков на территории МГУ. По их мнению, это могло помешать научной и учебной деятельности университета, повредит парку МГУ, который является памятником садово-паркового искусства, и экологии заказника «Воробьевы горы».

Представители Инициативной группы МГУ и студсоветов некоторых факультетов встречались с вице-премьером Аркадием Дворковичем по вопросу о переносе фан-зоны и Фестиваля болельщиков в другое место. Студенты проводили одиночные пикеты у зданий спонсоров ЧМ и мэрии Москвы, а также другие акции.

Против студента филологического университета Дмитрия Петелина из-за надписи «Нет фан-зоне!» на указателе к ЧМ в начале июня возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК), но после обращения ректора к сотрудникам правоохранительных органов его закрыли. Петелина оштрафовали на 1500 рублей по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1. КоАП).

Фан-зону возвели на Воробьевых горах, отодвинув ее на 300 метров от Главного здания МГУ.