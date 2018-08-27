Российское военно-историческое общество начало раскопки на территории мемориала Сандармох

Отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) начало раскопки на урочище Сандармох для поиска якобы захороненных там узников финских лагерей и солдат Красной армии. Работы ведет 90-й отдельный специальный поисковый батальон Ленинградского военного округа. Об этом сообщает «7x7».

По словам директора Медвежьегорского районного музея Сергея Колтырина, экспедиция ведет раскопки за границей мемориального комплекса. «Это место определили поисковики методом прощупывания почвы. За столбиками граница мемориала заканчивается. Когда тут работал исследователь репрессий Юрий Дмитриев, он говорил, что не до конца все изучено», — рассказал он изданию.

Раскопки Российского военно-исторического общества были санкционированы в июле 2018 года управлением по охране объектов культурного наследия Карелии. У правозащитников и экспертов появились сомнения в целесообразности и законности запланированных работ.

Предположение, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные из финских концлагерей, выдвинули сотрудники Петрозаводского государственного университета Юрий Килин и Сергей Веригин, однако в разговоре с «7x7» российские и финские историки называли эту гипотезу политически мотивированной.

Накануне объявленной даты начала раскопок в открытом письме к министерству культуры России и правительству Карелии обратились родственники расстрелянных в Сандармохе в годы Большого террора. Они попросили предотвратить раскопки, которые могут нарушить целостность мемориального кладбища. Ранее с подобной просьбой к правоохранительным органам Карелии обратилась партия «Яблоко».