Amnesty International призвала запретить «роботов-убийц»

Правозащитная организация Amnesty International выступила за запрет на использование «роботов-убийц», который необходимо закрепить в международном законодательстве. Об этом говорится на сайте организации.

«Роботы-убийцы больше не являются предметом научной фантастики. Технологический прогресс в вооружениях, от дронов с искусственным интеллектом до автономного оружия, которое может выбирать свою цель, сильно опережает международное законодательство», — говорится в заявлении.

По словам исследователя искусственного интеллекта и эксперт организации Абдул Рахима, слова которого приводит Amnesty International запрет может предотвратить некоторые «апокалиптические сценарии», например, гонку высокотехнологичных вооружений между сверхдержавами.

Представитель организации заявляет, на данный момент гарантии исполнения международного права существуют только в случае, если «цель» идентифицируется и выбирается человеком.

Организация напоминает, что запрет уже поддержали 26 стран мира, в том числе Австрия, Бразилия и Египет. Против выступили Франция, Израиль, Россия, Южная Корея, США и Великобритания, которые, по словам правозащитников, разрабатывают роботов-убийц.

Заявление Amnesty International сделала к началу встречи группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружения САС, которая началась в Женеве 27 августа и продолжится до 31 августа.