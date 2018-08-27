Проходящим по «делу БелТА» белорусским журналистам запретили выезд из страны

Белорусским журналистам Tut.by, БелаПАН и Deutsche Welle, которые стали фигурантами «дела БелТА», вручили постановление о временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь, сообщает TUT.BY.

Выезд, по данным издания, был ограничен семерым журналистам: главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, журналистке агентства Татьяне Коровенковой, редакторам новостей TUT.BY Анне Калтыгиной и Галине Уласик, редактору FINANCE.TUT.BY Дмитрию Бобрику, журналистке 42.TUT.BY Анне Ермаченок, а также корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

Из всех подозреваемых по делу, вызванных 27 августа в Следственный комитет, постановление об ограничении права на выезд не было выдано только главному редактору TUT.BY Марине Золотовой, которая ранее, согласно пресс-релизу СК, признала вину и пошла на сотрудничество со следствием.

Напомним, о задержании в Беларуси журналистов TUT.BY. в том числе главреда Марины Золотовой, стало известно 7 августа. 8 августа сообщалось о задержании еще шестерых журналистов, а на следующий день задержали также главного редактора агентства «БелаПАН» Ирину Левшину. Впоследствии всех журналистов освободили 9-10 августа под подписку о неразглашении.

Их обвиняют в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА. Уголовное дело против журналистов было возбуждено по статье 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, предусматривает до 2 лет лишения свободы). Действия Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Беларуси (бездействие должностного лица, наказание — до 5 лет лишения свободы).