Акинфеев и Смолов не вошли в состав сборной России на ближайшие два матча

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не вошли в состав сборной России на товарищеский матч со сборной Чехии и матч Лиги наций УЕФА с командой Турции. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с турецкой сборной пройдет 7 сентября в Трабзоне, с чешской — 10 сентября в Ростове-на-Дону.

В сообщении РФС отмечается, что в составе сборной возможны изменения.

Как передает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Смолова не вызвали в сборную, так как он недавно перешел в «Локомотив» из «Краснодара» и «только начинает себя находить». Черчесов также добавил, что в последнее время вокруг Смолова «много шума».

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года, и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за российскую сборную на домашнем чемпионате мира-2018 и не забил ни одного мяча. 9 августа он перешел в московский «Локомотив».

Решение не вызывать Акинфеева Черчесов объяснил тем, что у вратаря запланирован медицинский осмотр в Германии. «Он туда поедет, будут смотреть его колено», — сказал Черчесов. Он отметил, что не обсуждал с Акинфеевым возможный его уход из сборной.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за сборную России на протяжении 14 лет. В мае 2018 года стало известно о том, что Акинфеев стал капитаном российской сборной на ЧМ. В матче 1/8 финала со сборной Испании Акинфеев отбил два удара в серии пенальти, что обеспечило российской сборной выход в четвертьфинал турнира.