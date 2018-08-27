В Калининграде фигурантом дела об экстремизме из-за картинки во «ВКонтакте» стал человек с аутизмом

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против страдающего одной из форм аутизма Артура Смирнова из-за возбуждения ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) к женщинам после публикации картинки во «ВКонтакте», утверждает мать фигуранта дела Инга Смирнова в петиции на сайте Change.org.

По словам Смирновой, поводом для возбуждения дела против сына стала картинка в социальной сети, размещенная в 2014 году. Само дело длится уже два года, а за этого время у мужчины ухудшилось здоровье, и ему пришлось отчислиться из университета, рассказала мать.

«Несколько эпизодов (текстов), которые предъявляли Артуру, закрыты за отсутствием состава преступления. Осталась одна картинка. Следователь обещает закрыть дело, но принуждает Артура "деятельно раскаяться" — сознаться в преступлении, согласиться, с тем, что он — экстремист. Но это неправда! Почему он должен себя оговаривать?», — задается вопросом Смирнова.

Автор петиции, которая уже набрала 112 тысяч подписей, просит прекратить уголовное преследование.

Ранее на сайте была опубликована петиция с требованием освободить двух фигарнток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову, которая собрала около 170 тысяч подписей.

Их и еще троих молодых людей обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.