Суд отклонил иск к Роскомнадзору первой заявившей об убытках из-за блокировок Telegram компании

Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской компании ООО «Инвестори» к Роскомнадзору и Министерству финансов о взыскании 5 миллионов рублей убытков, вызванных ограниченияем доступа к Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за блокировки сайта компании, занимающейся привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость, новые клиенты не могли зарегистрироваться на ее платформе.

Полная сумма упущенной выгоды компании, по ее оценкам, составила 10 миллионов рублей, однако она потребовала взыскать лишь половину, «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений».

Однако чиновники попросили оставить иск без удовлетворения. Юрист Роскомнадзора также отметил, что представитель «Инвестори» не предоставил доказательств массовой блокировки ресурсов из-за действий ведомства в отношении Telegram, а только ссылался на сообщения СМИ.

Дело ООО «Инвестори» считается первым иском по поводу действий Роскомнадзора по блокировке Telegram. Иск был зарегистрирован 28 апреля (ведомство начало блокировки 16 апреля) и принят к производству в середине июня, после того как несколько раз был оставлен без движения.

В начале августа Тверской районный суд Москвы отклонил иск еще одной компании к регулятору. Компания «Живая фотография», владелец ресурса posterslegends.com, требовала признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Однако, несмотря на блокировку, мессенджер продолжил работать на территории России. Роскомнадзор в ходе борьбы с ним блокировал ip-адреса многих соцсетей, сервисов и компаний, в том числе Twitter, «ВКонтакте», «Яндекс» и Facebook.

В ходе дела «Живой фотографии» стало известно, что Генпрокуратура не давала разрешения Роскомнадзору на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с Telegram. В распоряжении Генпрокуратуры говорилось об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, которые пропагандируют запрещенные в России террористические организации, а также к четырем страницам по обходу блокировок, в то время как речи о блокировке IP-адреса истца не шло.