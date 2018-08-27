Мособлсуд отказал в иске кандидата в губернаторы Подмосковья о законности муниципального фильтра
Кандидат от партии «Яблоко» в губернаторы Подмосковья Николай Дижур не смог оспорить норму закона о муниципальном фильтре. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что Дижур не прошел муниципальный фильтр, но в суде он оспаривал соответствие статьи 26 закона «О выборах губернатора Московской области» федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав». В его иске сказано, что оспариваемая статья не допускает возможности регистрации кандидатов без поддержки со стороны партии «Единой России», что, по мнению Дижура, «указывает на невозможность свободного участия граждан в выборах».
«Причина нашего выхода в суд в том, что за пять лет, с тех пор как был принят фильтр, изменилось административно-территориальное устройство Московской области. Ряд округов был упразднен, в итоге число депутатов для прохождения фильтра снизилось с 351 до 196, что привело к диспропорции политических сил», — пояснил изданию Дижур. Он добавил, что в законе говорится о подписях депутатов и избранных глав муниципальных образований, а таковых в Подмосковье, по его словам, не осталось. Последний избранный — глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун — находится в СИЗО, а остальные главы муниципальных образований Подмосковья, отметил он, стали назначаться.
В удовлетворении иска суд отказал. Дижур объявил, что намерен обжаловать отказ вплоть до Верховного суда.
Напомним, 9 сентября пройдут выборы глав в 26 регионах. Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов в губернаторы Московской области: Лилию Белову («Альянс зеленых»), Андрея Воробьева («Единая Россия»), Бориса Надеждина (Партия роста), Константина Черемисова (КПРФ), Кирилла Жигарева (ЛДПР), и Игоря Чистюхина («Справедливая Россия»).
В Москве фильтр по подписям прошли 4 кандидата: действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель КПРФ Вадим Кумин.
Кандидат от партии «Гражданская инициатива», бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подавал иск к Московской избирательной комиссии в связи с отказом регистрировать его на выборах из-за непрохождения им муниципального фильтра, но Мосгорсуд отказал Гудкову в иске. «По решению КС (Конституционного суда — ред.) муниципальный фильтр призван не допускать до выборов кандидатов, не пользующихся поддержкой. Поддержка в Москве у меня, очевидно, есть, больше, чем у всех нынешних «оппозиционных» кандидатов вместе взятых», — писал Гудков.
Подписи для участия в выборах мэра Москвы не смог собрать также журналист Антон Красовский. Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин отказался от выдвижения из-за невозможности пройти муниципальный фильтр. Во Владимирской области на выборах губернатора не прошел муниципальный фильтр журналист Максим Шевченко.