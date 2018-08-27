«Кавказский Узел»: в Чечне начались облавы на подростков после недавнего нападения на Грозный

В Чечне сотрудники силовых структур после серии нападений на полицейских забрали от 150 до 200 и вели многочасовые допросы задержанных. Об этом «Кавказский Узел» узнал от жители Шалинского района республики.

Отмечается, что задержания подростков прошли 23—25 августа.

«Силовики ездили по улицам и забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству с (участниками нападения). Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью. Никто ничего не объяснял, все сводилось к тому, что есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность к (группировке)», — рассказал житель Шали Ахмад.

По словам другого местного жителя, силовиков интересовало, кто еще мог быть знаком с убитыми, а также отношение этих знакомых к случившемуся.

Как рассказал представитель МВД Чечни, речь идет о оперативно-профилактических мероприятиях и действиях следственного характера. При этом, отмечает издание, на сайтах МВД Чечни и следственного управления Следственного комитета России по Чечне, нет информации о задержаниях в Шалинском районе республике и о расследовании нападения на сотрудников полиции.

20 августа произошло несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. Все участвовавшие в нападении были подростками, самому старшему из нападавших было 17 лет, самому младшему — 11.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Один из боевиков получил ранения при неудачной попытке подорвать себя и умер в больнице, еще четверо были убиты полицией.

В результате атак пострадали как минимум пятеро полицейских, также есть раненые среди местных жителей. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.