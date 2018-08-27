В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

В Крыму произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, в результате чего на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, передает РИА Новости.

«В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок», — сказал вице-премьер крымского правительства.

Он отметил, что в город экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также межрегионального управления Роспотребнадзора и представители прокуратуры.

«О том, что за вещество и какова природа его происхождения, возможно будет говорить только после получения результатов исследований», — сказал Михайличенко.