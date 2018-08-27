«Би-би-си»: правительство не будет повышать пенсионный возраст для военных и силовиков

Правительство России не будет в рамках пенсионной реформы повышать стаж, необходимый для выхода на пенсию военным и силовикам. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на три источника.

По данным издания, финансовый блок правительства пытался провести инициативу о повышении стажа выхода на пенсию военных и силовиков, но не смог. Источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что ведомство «отбило две атаки, сейчас отбивает третью».

Сейчас пенсия для военных и сотрудников силовых структур, включая Росгвардию, ФСИН и наступает либо через 20 лет после начала службы, либо после 45 лет при увольнении или сокращении. У них трудовой стаж должен составлять 25 лет, при этом 12,5 из них — в силовых ведомствах.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Тогда же о возможном повышении возраста выхода на пенсию для военных и силовиков заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.