Рашкин пожаловался Чайке на проверку дела «Нового величия»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести «проверку законности ответа» прокуратуры Москвы по делу, связанному с движением «Новое величие». Об этом сообщает РБК. На первый запрос Рашкина ведомство ответило, что «оснований для мер прокурорского реагирования <…> не имеется».

Депутат назвал предыдущую проверку «неполной».

«В указанном документе не дается оценка действий должностных лиц правоохранительных органов, осуществлявших оперативно-розыскную деятельность и ведущих досудебное производство по так называемому делу «Нового величия», на предмет соблюдения ими действующего законодательного запрет на провокацию противоправных действий», — пишет Рашкин.

Депутат рассчитывает, что по итогам новой проверки ответ московской прокуратуры будет признан незаконным, а прокуратура примет «меры, направленные на обеспечение законности и соблюдение прав и свобод Марии Дубовик, Анны Павликовой, Петра Карамзина и иных обвиняемых» по делу.

Ранее лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский написал заявление на имя Чайки, в котором потребовал закрыть дело «Нового величия».

Запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей Шаргунов направили в июне — в нем они просили проверить законность возбуждения уголовного дела, а также выяснить, не подстрекали ли правоохранители фигурантов дела «Нового величия» к действиям.

В середине августа в Москве прошел «Марш матерей» — несогласованная с мэрией акция в поддержку всех фигурантов дела «Нового величия». А на следующий день, 16 августа, Дорогомиловский районный суд после ходатайства следователя перевел под домашний арест двух фигуранток дела — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Под арестом остаются четверо фигурантов. В субботу, 18 августа, «ОВД-Инфо» опубликовали письмо с просьбой о помощи одного из них, Дмитрия Полетаева. Ранее Союз солидарности с политзаключенными объявил о начале сбора денег на помощь обвиняемым по делу.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.