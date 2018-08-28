СМИ: Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США

Минобороны России перебросило на базу Хмеймим в Сирии зенитные комплексы «Тор-М2» и увеличило эскадру российских боевых кораблей в Средиземном море. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации газеты, в Средиземное море направились два фрегата «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», которые по пути провели боевые учения. Кроме того, из Севастополя вышел еще один корабль «Вышний Волочек», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

В «Коммерсанте» утверждают, что впервые в этом году в Средиземное море зашли корабли Северного флота — большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов»​.

До этого официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Средиземное море зашли американские эсминец Ross с крылатыми ракетами «Томагавк», а в Персидский залив — эсминец The Sullivans.

«Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда», — отреагировал представитель Минобороны США.

Напомним, недавно агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска Асада используют химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб.

Болтон заявил, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

После чего Конашенков выступил с заявлением, в котором утверждалось, что спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива», намерена сымитировать атаку химическим оружием от лица правительственной армии в провинции Идлиб.

В Минобороны выразили уверенность, что данные действия нужны для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники.