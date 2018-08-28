В Забайкальском крае убили пытавшегося пробраться к военному эшелону

Часовой применил оружие, когда несколько человек попытались пробраться через караул воинского эшелона на станции Петровский завод в Забайкальском крае. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», — заявили в ВВО.

По словам источника РИА Новости в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате инцидента у эшелона ранили трех местных жителей.

До этого у солдат с местными произошел конфликт в привокзальном кафе, в результате которого мужчина напал на солдат с холодным оружием, утверждает собеседник агентства.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района Интерфаксу рассказали, что вступившие в конфликт с солдатами «имели связи с криминальным миром».

«Погибший по прозвищу "Жданчик" 1989 г.р. являлся "смотрящим" (координатором криминальных групп – прим.ред.) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин», — заявили агентству.

В ЕДДС сказали, что погиб именинник и еще один человек получил ранение.