Боевые искусства и катание на коньках стали самыми непопулярными видами спорта у россиян

Социологи выяснили, что боевые искусства, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах, хоккей и шахматы стали самыми непопулярными видами спорта у россиян. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом в России чаще всего занимаются легкой атлетикой, в том числе бегом и спортивной ходьбой. По сравнению с 2013 годом, популярность беговых тренировок возросла с 15% до 37%.

«Доля россиян, занимающихся спортом с той или иной периодичностью, выросла с 38% в 2006 году до 60% в 2018 году; в том числе 17% респондентов тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, 6% — несколько раз в год», — подсчитали во ВЦИОМе.

Респонденты указывали, что главным препятствием на пути к занятиям спортом является отсутствие времени (41%), плохое состояние здоровья (31%), нехватка денег (16%) и силы воли (15%). Некоторые (19%) утверждали, что занятия спортом им не нужны.