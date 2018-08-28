Mercedes полковника МВД Захарченко продали со второй попытки

В Ростовской области продали машину Mercedes-Benz E250 CGI 2010 года, принадлежавшую полковнику МВД Дмитрию Захарченко за 966 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные территориального управления Росимущества.

«Начальная цена — 690200 рублей Сведения о победителе — Надточий Валерий Анатольевич, предложение о цене — 966200 рублей», — говорится в заявлении с электронной площадки для торгов.

В июле машину Захарченко уже выставляли на продажу, тогда начальная стоимость составила 986 тысяч рублей, однако ни одной заявки так и не поступило. После чего пришлось объявить новые торги, а цену снизить на 30%. Полученные деньги направят в бюджет страны.

Ранее Следственный комитет России сообщил о том, что изъятые Захарченко девять млрд рублей перечислены на счет Казначейства России. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что из денег обвиняемого исчезло около трех миллионов евро.

Напомним, экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. У него изъяли девять миллиардов рублей. Следователи также указывали, что у Захарченко есть 27 объектов недвижимости, дорогостоящие автомобили и золотой слиток.

По словам полковника, из перечисленного имущества ему принадлежало около 92 тысяч рублей. Остальное было зарегистрировано на родственников и других лиц.