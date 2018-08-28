Володин рассказал, откуда взялись деньги на квартиру из расследования Навального

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что его мать купила квартиру, которая фигурировала в расследовании политика Алексея Навального, на свои деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Об этом сообщил «Дождь».

По словам Володина, его мать Лидия Барабанова с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты», но в 2007 году он решил продать эти доли партнеру Владиславу Бурову, а за это получил около 200 млн долларов.

Барабанова из этих денег получила около половины. Спикер Госдумы добавил, что все деньги перевели в рубли. «Володин заявил, что не знает точной суммы, которую заплатила его мать, но утверждает, что квартира стоила существенно дешевле. По его словам, она купила недвижимость еще в 2008 году по договору о долевом участии в строительстве», — говорится в публикации «Дождя».

Спикер Госдумы также пояснил, что его мама вложила деньги в бизнес в Смоленской области. По словам Володина, бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра, а само предприятие не приносит дохода. В публикации говорится, что сделать маму совладельцем компании Володин решил вместе со своей сестрой Татьяной.

Ранее Володина уже просили прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Личную жизнь имею право не комментировать», — ответил спикер Госдумы на эту просьбу. «Новая газета» также направляла Володину через Госдуму в день выхода публикации Навального просьбу прокомментировать информацию. При этом представители спикера Госдумы не смогли по телефону оперативно дать комментарий.

Напомним, ФБК опубликовал выписку из Росреестра, в которой сказано, что Лидия Петровна Барабанова с 2011 года владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве. По оценке ФБК, рыночная стоимость квартиры с такой площадью в этом ЖК составляет около 230 миллионов рублей (в документе указано, что кадастровая стоимость составляет около 147 млн).

Оппозиционер рассказал, что в начале августа бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова стала учредителем компании «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом в 10 млн рублей. Согласно данным СПАРК, Барабанова является совладельцем еще девяти фирм.

В прошлом году «Медуза» сообщала, что Лидия Барабанова открыла свою первую компанию в 72 года. По информации издания, она является собственником 14 тысяч гектаров земли, а еще почти 70 тысяч гектаров были сданы в аренду на 49 лет охотничьим хозяйствам.