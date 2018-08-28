Против членов экипажа российского судна «Палладий» выдвинут обвинения. Корабль незаконно пытался покинуть Южную Корею
Против нескольких членов экипажа российского судна «Палладий», которое незаконно пыталось покинуть Южную Корею, выдвинут обвинения. Об этом РИА Новости сообщил консул Генерального консульства России в Пусане Роман Быков.
«В ближайшие дни будут выдвинуты обвинения, есть 72 часа на предъявление обвинения. Можно предположить, что кто-то из членов экипажа — капитан или старший механик или кто-то еще — будет задержан и пойдет под суд», — заявил он.
«Палладий» задержали утром 28 августа, поскольку у судна не были оформлены необходимые документы. Южнокорейская береговая охрана сделала предупредительный выстрел и спустила десант, чтобы остановить движение корабля, двигавшегося в сторону Японии.
Ранее от пятерых членов экипажа «Палладия» поступило обращение в региональный Российский профсоюз моряков. У них закончился контракт несколько месяцев назад, они просили списать их с судна. Судовладелец — компания «Дальтранс» — отказывался приобрести билеты морякам, ссылаясь на отсутствие средств. Кроме того, членам экипажа задержали зарплату.