Кандидат в мэры Москвы от КПРФ попросил суд снять Собянина с выборов

Баллотирующийся в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Московский городской суд иск о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

К публикации Кумин приложил фотографию первой страницы искового заявления, в котором Собянин указан как административный ответчик, а Мосгоризбирком — как заинтересованное лицо.

В тексте говорится, что обращение суд нужно «в целях обеспечения избирательно-правовой безупречности участия кандидатского корпуса в текущей избирательной кампании» и «восстановления попранного принципа равенства кандидатов». Других деталей иска не приводится.

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Напомним, 9 сентября пройдут выборы мэра Москвы. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.