Новая газета

Сенцов

107-й день бессрочной голодовки

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ попросил суд снять Собянина с выборов

Политика

 

Баллотирующийся в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Московский городской суд иск о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

К публикации Кумин приложил фотографию первой страницы искового заявления, в котором Собянин указан как административный ответчик, а Мосгоризбирком — как заинтересованное лицо.

В тексте говорится, что обращение суд нужно «в целях обеспечения избирательно-правовой безупречности участия кандидатского корпуса в текущей избирательной кампании» и «восстановления попранного принципа равенства кандидатов». Других деталей иска не приводится.

Напомним, 9 сентября пройдут выборы мэра Москвы. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.

Теги:
mp, суды, выборы, кпрф, собянин, москва, россия
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera