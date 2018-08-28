В Барнауле заседание по делу Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме за картинки «ВКонтакте», провели в закрытом режиме

Судья Индустриального районного суда Барнаула Сергей Трушкин провел в закрытом режиме заседание по делу студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме (ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) за публикацию картинок в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет Интерфакс, свидетели по делу, студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия Битнер и Дарья Исаенко, пожаловались на давление со стороны Мотузной и на угрозы жизни родственников.

Адвокат обвиняемой Роман Ожмегов выступал против: «Давление, о котором заявили свидетели, ничем не подтверждено. Нет никаких заявлений от них в органах полиции. Ранее они давали публичные показания, поэтому не нужно закрывать судебное заседание». Несмотря на это, судья принял решение провести допрос в закрытом режиме и заявил о необходимости предоставления свидетелям государственной защиты.

Дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих на 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную завели за публикацию «ВКонтакте» картинок от 2015 года после обращения в правоохранительные органы Битнер и Исаенко. Они также пожаловались на жителя Барнаула Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.

Аналогичные дела за публикацию изображений «ВКонтакте» завели на жителей Алтайского края Антона Ангела за записи «экстремистского содержания» и Андрея Шашерина за картинки с патриархом Кириллом и заретушированными часами стоимостью в 30 тысяч долларов.

После большого количества возбужденных уголовных дел во «ВКонтакте» заявили о планах начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей. Владелец соцсети Mail.ru Group рассказал, что компания направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 и 148 УК РФ.