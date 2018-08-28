Путин выступит с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу предстоящего повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Ранее во вторник Путин, выступая на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске, заявил, что в ближайшие дни детально прокомментирует пенсионную реформу.

«Я в ближайшее время, может быть прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сообщил он.

Глава государства отметил, что «постоянно и внимательно» следит за ходом дискуссии в обществе. Свое мнение по поводу повышения пенсионного возраста он выскажет, когда будут представлены корректировки, которые должны были сформулировать ко второму чтению законопроекта после консультации с политическими партиями и профсоюзами.

«Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при преобразованиях подобного рода», — рассказал Путин.

Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он заявил, что ни один из предложенных правительством вариантов по повышению пенсионного возраста ему не нравится.

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия».