«Трансперенси»: каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовых структур

В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббируют интересы силовых структур. Об этом говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл — Россия».

По данным организации, среди 86 депутатов (19% от общего числа парламентариев) силового лобби 24 избирались в Госдуму более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и в 2016 году), а 33 избраны впервые.

«Исходя из этого мы можем отметить последовательное усиление силового лобби в шестом и седьмом созывах Государственной Думы. Усиление силовиков находит свое отражение в распределении средств в статьях бюджета Российской Федерации», — говорится в докладе.

Отмечается, что наибольшее число лоббистов в Госдуме — 26 депутатов — имеет Минобороны, 20 — ФСБ, семь — МВД, восемь человек «Трансперенси» относит к лобби прокуратуры и Следственного комитета.

У Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС в Госдуме нет собственных лоббистов, и их интересы продвигает общее силовое лобби, пишет «Трансперенси».

В своем исследовании «Трансперенси» проанализировали информацию из открытых источников, данные о законотворческой деятельности депутатов, данные ЕГРЮЛ, связи депутатов с коммерческими и некоммерческими структурами, отраслевыми объединениями, с региональными и федеральными органами власти.