ЕСПЧ постановил выплатить 5 тысяч евро судебных издержек первому осужденному за высказывания в соцсетях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал уголовное преследование блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева нарушением права на свободу выражения мнения, гарантированное 10-й статьей Европейской конвенции о защите прав человека. Терентьев стал первым человеком, осужденным по статье об экстремизме за высказывания в интернете.

ЕСПЧ не присудил блогеру компенсацию, однако обязал Россию выплатить ему 5 тысяч евро судебных издержек.

В 2008 году Терентьева признали виновным в возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и приговорили к году лишения свободы условно. Причиной уголовного преследования стал комментарий в «Живом журнале» сыктывкарского журналиста Бориса Суранова, который рассказывал об обысках и изъятии жестких дисков в редакции газеты «Искра».

Как пишет «Медиазона», Терентьев написал комментарий, в котором называл полицейских «быдлом» и «гопотой» и призывал к расправе над ними (в частности, призывал «сжигать неверных ментов» на главной площади своего родного города).

Лингвистическая экспертиза постановила, что Терентьев пропагандировал свои идеи, используя чужой блог. «Автор не берет на себя ответственности за реализацию своей идеи уничтожения “ментов” — он делегирует выполнение данной функции народу (“народ чтоб сжигал”), которому автор исподволь приписывает собственные негативные установки по отношению к профессиональной группе “милиционеры”», — цитирует «Медизона» экспертное заключение, представленное на суде.

Как рассказал «Новой газете» глава Международной правозащитной группа «Агора», суд не присудил блогеру компенсации морального вреда, так как тот в своих комментариях тот упоминал холокост, а ЕСПЧ очень чувствительно реагирует на подобные высказывания.

«Фразы, которые использовал Терентьев довольно жесткие, и суд прямо об этом пишет в своем решении. Вопрос в том, что Терентьев использовал формулировки «на краю». Поэтому, несмотря на то, что суд признал, что уголовное преследование за эти фразы было избыточным и не было необходимым в демократическом обществе, ограничился самим фактом признания нарушения без назначения компенсации», — говорит Чиков.

В 2011 году Терентьев покинул Россию и через полгода получил политическое убежище в Эстонии и, как писали СМИ, правоохранительные органы с момента отъезда не пытались с ним связаться. ЕСПЧ коммуницировал жалобу блогера только в 2016 году.

«ЕСПЧ очень по-разному рассматривает разные жалобы по разным темам. Есть случаи, когда и в течение года после обращения суд выносил решение. Тот факт, что суд долго рассматривал именно это дело, объясняется тем, что все это время суд не был готов оценить антиэкстремисткое законодательство России и практику его применения. Первое решение по этой категории дел было чуть больше полугода назад. Сейчас суд постепенно подбирается к этому вопросу с разных сторон, следовательно, накопившиеся дела этой категории будут рассматриваться гораздо быстрее», — считает Чиков.